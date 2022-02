Ausflugstipp: Die Rosenberger Rundtour

Entspannung, Abwechslung, Aktivsein, Baden, Angeln, Bootfahren, Wandern, Radeln, Segeln, Surfen – all das und noch mehr bietet der Orrotsee – natürlich vieles davon erst, wenn die Temperaturen wieder gestiegen sind. Foto: Christian Frumolt

Am Wochenende noch nichts vor? Dann bietet sich ein Ausflug Richtung Rosenberg an. Dort gibt es eine tolle Rundtour.

Samstag, 12. Februar 2022

Thorsten Vaas

32 Sekunden Lesedauer



Start der Rosenberger Rundtour ist am Parkplatz Orrotsee mit einem großen Spielplatz, Wassertretbecken und Barfußparcour. Vom Orrotsee, ganz von Wäldern umgeben, gelangt man über die Herlingssägmühle und den Herlingsweiher nach Rosenberg . In der Ortsmitte sind das Sieger-​Köder-​Zentrum mit Bibelgarten (sonntags geöffnet) sowie der Altar in der Pfarrkirche sehenswert. Einkehrmöglichkeiten gibt es in Rosenberg ebenfalls. Über den Holzmühlweiher kommt man zum Parkplatz zurück. Der Weg ist rund zehn Kilometer lang und die Runde dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



194 Aufrufe

130 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen