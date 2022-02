Corona-​Impfung bei Krebspatienten: Welche Risiken sie birgt und wie stark sie wirkt

Foto: nb

Rund 500 000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Krebs. Sie sind durch die Impfstoffe möglicherweise nicht so geschützt wie andere Menschen. Was man dazu wissen muss, erklärt die Ärztin Marie von Lilienfeld-​Toal.

Samstag, 12. Februar 2022

Nicole Beuther

46 Sekunden Lesedauer



Frau von Lilienfeld-​Toal, Krebspatienten gelten als Risikogruppe. Warum?







Wir haben da in der Tat eine Mischung aus vielen Faktoren vor uns. Die Gruppe der Krebspatienten und –patientinnen vereint vieles auf sich, das sie für einen schweren Covid-​19-​Verlauf prädestiniert. Wie etwa Übergewicht und den höheren Raucher– und Männeranteil. Außerdem finden wir bei ihnen oft noch viele andere Erkrankungen. Aber die spezifischen Faktoren spielen schon eine große Rolle. So haben jüngere Krebspatienten und –patientinnen trotz ihres geringeren Alters und ihrer geringeren Ko-​Morbidität ein höheres Risiko für schwere Covid-​19-​Verläufe. Ob das allerdings an ihrer Krebserkrankung liegt oder an den Nebenwirkungen ihrer Therapie, lässt sich kaum voneinander trennen.





Ob geheilte Krebspatienten durch die Impfung mit Rückfällen rechnen müssen, wie Patienten, die mit Stammzellen behandelt werden, auf eine Impfung reagieren und ob mit einem häufigeren Impfen die Immunantwort verbessert werden könnte, das steht am Samstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



263 Aufrufe

187 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen