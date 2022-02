Innenstadt von Gmünd mit Fördermitteln aus Berlin zukunftsfähig machen

Das Projekt „Gmünd für morgen“ soll das Zentrum ökologisch, wirtschaftlich sowie in Sachen Aufenthaltsqualität auf Vordermann bringen. Dafür möchte man hohe Zuschüsse aus einem Bundesprogramm abschöpfen und stellt als Eigenanteil gut 800 000 Euro zur Verfügung.

Samstag, 12. Februar 2022

Gerold Bauer

Die Gmünder Altstadt hat zweifelsohne schon jetzt viele schöne Facetten. Doch das allein wird nicht reichen, um auch künftig in ganz verschiedenen Bereichen attraktiv zu sein. Investitionen in die innerstädtische Infrastruktur kosten freilich viel Geld – und deshalb wünschen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat unisono, dass der Staat bei der Finanzierung kräftig mithilft.





Wo und wie dieses viele Geld aus Berlin in Gmünd eingesetzt werden soll, wird am 12. Februar in der Rems-​Zeitung erklärt. Geplant ist zum Beispiel eine „Kühle Meile“.



