Kritische Infrastruktur und Corona: Quarantäne-​Lockerung in Baden-​Württemberg

Foto: tv

Wer weder geimpft, noch genesen ist und in der kritischen Infrastruktur arbeitet, muss als Kontaktperson oder Mitbewohner von Corona-​Infizierten nicht mehr in Quarantäne. Wenn diese Personen selbst keine Symptome haben, dürfen sie arbeiten, sofern sie im Betrieb gebraucht werden. Das hat das Land Baden-​Württemberg beschlossen und nennt diese Lockerung Arbeitsquarantäne. Was bedeutet es für die Kliniken Ostalb?

Samstag, 12. Februar 2022

Thorsten Vaas

Dort waren am Freitag 8,2 Prozent der 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst krank. „In den letzten Tagen haben wir einen leichten Anstieg verzeichnet“, schreibt Klinik-​Sprecher Andreas Franzmann auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Und das bei der ohnehin knappen Personalsituation in den Krankenhäusern, die es zwar schon vor der Pandemie gegeben hatte, nun aber offensichtlich wird (Hintergrund: Intensivstation am Stauferklinikum: Ohne Pflege wär’s bloß Medizin ). Das Problem: Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Virus, binnen eines Tages kamen im Ostalbkreis 1126 Fälle hinzu (mehr dazu: Corona-​Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis ). Folglich gelten immer mehr als Kontaktpersonen oder leben mit positiv Getesteten unter einem Dach — das Land will gegensteuern, um zu verhindern, dass in den Bereichen der kritischen Infrastruktur „aufgrund der steigenden Fallzahlen wichtige Aufgaben nicht mehr erledigt werden können“, heißt es in einer Mitteilung am Freitag