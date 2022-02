Nachwuchs bei den Schwänen im Remspark

Fotos: Mario Klaiber

Zum dritten Mal Nachwuchs beim Schwanenpaar Helga und Georg im Remspark in Gmünd: Bislang sind fünf flauschige Küken unter den schutzspendenden Flügeln der Eltern zu sehen.

Samstag, 12. Februar 2022

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Gmünds Schwanenexperte Hans Stollenmaier hat damit gerechnet, dass es vermutlich an diesem Wochenende soweit sein wird und die Küken nach einer regulären Brutzeit von rund 40 Tagen schlüpfen — und so war es dann auch. Am Samstag erblickte der flauschige Nachwuchs das Licht der Welt. Die kalten Nächte bereiten Stollenmaier keine Sorgen. In den ersten zwei, drei Tagen breiten die Eltern ihre Flügel über dem Nachwuchs aus, um Wärme zu spenden. Und spätestens am dritten Tag geht es laut dem Schwanenexperten für die Küken ohnehin das erste Mal ins Wasser.

