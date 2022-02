Telefonat von falschen Microsoft-​Mitarbeitern

Angebliche Mitarbeiter der Firma Microsoft hatten am Donnerstagvormittag einen 63-​Jährigen angerufen. Gerade noch rechtzeitig konnte verhindert werden, dass Unbekannte vom Konto des Mannes Geld abbuchen konnten.

Samstag, 12. Februar 2022

Nicole Beuther

Von dort erhielt er die Auskunft, dass tatsächlich gegen 15 Uhr versucht wurde, mit seinen Daten Transaktionen von seinem Konto auszuführen, weshalb dieses gesperrt wurde.





Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Die Polizei warnt: „Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.“





Weitere Ratschläge der Polizei:

Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus.

Gewähren Sie Fremden niemals Zugriff auf ihren Rechner.



Wenn Sie Opfer wurden: Trennen Sie ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter.

Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.



Lassen Sie ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf ihrem Rechner löschen.



Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.



Lassen Sie sich von ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.



Anzeige bei der Polizei erstatten und den Betrugsversuch bei Microsoft melden.

Das folgende Telefonat erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Dem unbekannten Anrufer gelang es in dem Gespräch, an persönliche Daten des 63-​Jährigen zu gelangen. Dieser wurde letztlich, als sich am Nachmittag noch zusätzlich eine Anruferin bei ihm meldete und ihn aufforderte, zum Schutz seines PC Steam-​Karten zu kaufen, misstrauisch und rief seine Hausbank an.

