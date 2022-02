Wie heißt es so schön? „Hoch die Hände, Wochenende“

„Frühling“ hat Katica Leopold zu ihrem Foto geschrieben. Nicht nur sie sehnt sich danach und freut sich übe r die kleinen Vorboten, die jetzt schon vielerorts zu sehen sind. Schneeglöckchen sind mit die ersten, die ihre Köpfe aus der Erde strecken. Foto: kale

Freizeit ist die Zeit, die alle so gestalten können – jedenfalls sollten Sie es – wie sie möchten. Während die einen es lieber ruhig angehen lassen, brauchen die anderen eher Bewegung und Action. Für alle hat die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung etwas zu bieten. Eines gilt für alle: Es gibt wieder viel zu lesen.

Samstag, 12. Februar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Da ist zum einen die Reportage. Diesmal geht es um Andreas Wagner aus Eschach. Als Klavierstimmer sorgt er nämlich in vielen Haushalten in der ganzen Region für den guten Ton. RZ-​Redakteurin Nicole Beuther hat ihn in seinem Klavier-​Geschäft in Eschach besucht.Auch viele unterschiedliche Meinungen zu den verschiedensten Themen sind in dieser Ausgabe zu lesen. Hier werden Leserbriefe zu Themen wie atomare Teilhabe, Tempo 30, Corona-​Demos und Long-​Covid veröffentlicht.Der Schauort dieser Woche ist Birkenlohe . Wer wissen möchte, was der Teilort von Ruppertshofen zu bieten hat, der erfährt das in dieser Ausgabe.Der Ausflugstipp befasst sich mit der „Rosenberger Rundtour“. Dieser startet und endet am Orrotsee , einem wunderschönen Fleckchen Erde, umgeben von Wäldern. Das ist auf jeden Fall für alle gedacht, die sich an der Luft bewegen möchten.Und was gibt es noch in der Wochenende-​Ausgabe? Natürlich die Rätselseite. Ohne sie ist es doch kein richtiges Wochenende. Die ist für alle, die ein eher erholsames Wochenende – und dabei trotzdem aktiv sein – wollen. Nämlich im Kopf.

