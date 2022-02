Betrunkener verursacht in Schechingen Unfall und flüchtet

Ein 60-​jähriger alkoholisierter Mann befuhr am Samstag gegen 22.10 Uhr mit seinem Mercedes die Landstraße von Heuchlingen nach Schechingen. Auch, als er gegen eine Straßenlaterne prallte, setzte er die Fahrt zunächst fort.

Sonntag, 13. Februar 2022

Nicole Beuther

Am Ortseingang Schechingen fuhr er zunächst über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine rechts am Straßenrand stehende Straßenlaterne. Dennoch setzte er seine Fahrt ungefähr 300 Meter fort, stellte seinen Mercedes in der Kronenstraße ab und entfernte sich zu Fuß. Als die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, war nur seine 24-​jährige Tochter anzutreffen. Sie behauptete, den Unfall verursacht zu haben. Der Verursacher kam schließlich auch wieder zu seinem Auto zurück. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage im Unfallfahrzeug konnte der 60-​Jährige als Fahrer identifiziert werden. Dem 60-​Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. An der Unfallstelle sowie an dem Mercedes entstand ein Sachschaden von jeweils 5000 Euro.

