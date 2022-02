DJK Gmünd: Wieder ein 3:2-Sieg

Fünfsatzspiele entwickeln sich so langsam zur Spezialität der Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd, wenn es in die Römersporthalle geht. Dort erlebten die vielen Besucher am Samstagabend ein zweistündiges Auf und Ab mit dem wieder besseren Ende für die Gastgeberinnen. Mit 3:2 (20:25, 25:21, 23:25, 25:16 und 15:11) wurde die favorisierte Mannschaft des FV Tübinger Modell bezwungen.

Sonntag, 13. Februar 2022

Der Jubel war groß im Gmünder Lager, als Alisia Weber gleich den ersten Matchball zum Sieg verwandelte. Einen Sieg, an den die meisten in der Straßdorfer Römersporthalle nicht mehr geglaubt hatten. Denn nachdem der erste Satz gegen die junge athletische Mannschaft aus Tübingen mit 20:25 verloren ging, lagen die Einhörner im folgenden Durchgang schnell mit 1:10 vermeintlich aussichtslos zurück. In dieser Phase hatte die DJK große Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Überhaupt muss festgestellt werden, dass die Partie ein reines Aufschlagmatch war, in dem die Kontrahentinnen fast durchweg auf einem bemerkenswerten Niveau servierten.

