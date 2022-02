Land passt Bedingungen für Abschlussprüfungen an

Das dritte Jahr in Folge finden Abschlussprüfungen unter Corona-​Bedingungen statt. Das Kultusministerium Baden-​Württemberg hat deshalb erneut Anpassungen bei den Abschlussprüfungen beschlossen. Diese stoßen an Gmünder Schulen weitestgehend auf Zustimmung.

Sonntag, 13. Februar 2022

Sarah Fleischer

„Das ist vollkommen angemessen“, findet Jens-​Peter Schuller, Schulleiter der beruflichen Schule Agnes von Hohenstaufen. Die Anpassungen beinhalten unter anderem eine verlängerte Bearbeitungszeit. Prüfungen, die 180 Minuten oder länger dauern, werden um 30 Minuten, kürzere Prüfungen um 15 Minuten verlängert. Auch dieses Jahr wieder können die Fachlehrer aus einem Aufgabenpool diejenigen heraussuchen, die mit ihren Themenschwerpunkten aus dem Unterricht übereinstimmen. Gerechtfertigt, findet Adelheid Singer-​Luschka, Schulleiterin der Adalbert-​Stifter-​Realschule: „Im Fernunterricht konnte man manche Inhalte nicht so vertiefen wie in Präsenz.“



Anders als in den letzten zwei Jahren wird allerdings die Zweit– und Drittkorrektur der Abitursklausuren wieder an andere Schulen abgegeben, nur die Erstkorrektur nimmt der Fachlehrer vor.







An welchen Punkten sich die Schulleiter nicht ganz einig sind und welche Maßnahmen doch etwas Kritik hervorrufen, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



