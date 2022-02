Marginalie: Haushaltsplan, einfach erklärt

OB Richard Arnold und Kämmerer Renè Bantel haben diese Woche den Doppelhaushalt 2022/​2023 vorgestellt. Was sich am Rande abgespielt hat und wieso die Gmünder Kirchenmäuse gar nicht so arm sind, lesen Sie hier in der Marginalie zum Samstag.

Sonntag, 13. Februar 2022

Alexander Gässler

Haushaltsberatungen sind eine dröge Angelegenheit. Manche behaupten zwar was anderes. Sie sagen dann so geheimnisvolle Dinge wie, der Haushalt sei das Königsrecht des Gemeinderats und so weiter und so fort. Es gibt sogar Bürgermeister, die einen förmlichen Akt daraus machen und sich die Amtskette anlegen, bevor sie zur Tat schreiten und ihre Haushaltsrede halten, für die sie sich ganze Nächte um die Ohren geschlagen haben. Aber am Ende geht’s halt doch immer um das eine – nämlich um wirklich sehr, sehr viele nackte Zahlen, die sich keiner merken kann und von denen kaum einer weiß, was sie wirklich bedeuten. Also, vergessen wir Begriffe wie Steuerkraftsumme, Doppik und Finanzausgleich gleich wieder und wenden uns den wirklich wichtigen Dingen zu.So läuft es üblicherweise ab: Der Oberbürgermeister hält eine Rede. Und weil der Gmünder OB mit Zahlen nicht so viel am Hut hat, wird er eben politisch. Um nicht zu sagen, staatsmännisch. Also sagt er der großen Politik in Stuttgart, Berlin und Brüssel, was sie zu tun hat, damit es endlich wieder aufwärts geht – nämlich Corona samt der nervtötenden Impfpflicht-​Debatte aus den Köpfen zu kriegen und sich um die Fragen der Zukunft zu kümmern. Das sind: Klimaschutz und Transformation im Großen, Gas-​, Strom– und Spritpreise im Kleinen, weil sich der kleine Mann inzwischen immer öfter fragt, wie er alles bezahlen soll. Diese Taktik ist übrigens äußerst schlau. Muss der Oberbürgermeister nämlich nicht selbst sagen, wie es aufwärts gehen soll.Nach dem OB ist der Kämmerer dran. Und der ist nicht minder gewieft als sein Chef. Er haut seinen Zuhörern die Zahlen nur so um die Ohren. Sodass die nach gefühlt drei Stunden und 14 000 Folien entweder mit der Stirn auf der Tischkante aufschlagen oder ihnen auf andere Weise der Schädel brummt. Etwa so, als hätten sie soeben mit dem unvergessenen Bud „Plattfuß“ Spencer Bekanntschaft gemacht. Äh, wie war das noch gleich …? 118 Millionen neue Schulden …? 50 Millionen Kredite … ? So ungefähr läuft es in Gmünd. Wo es keinen mehr von den Sitzen reißt, dass sie alle arm sind wie die Kirchenmäuse.Wobei die Gmünder Kirchenmäuse im Sommer hervorragend unterhalten werden – Stichwort: EKM. Weil aber nur ein Festival für Gmünd natürlich nicht angemessen wäre, kündigt der Oberbürgermeister in seiner Haushaltsrede derer fünf an. Kinderkinofestival, Staufertage, Europäische Kirchenmusik, Schattentheater, Literaturtage. Ja, auch das ist Gmünd. Fröhlich, offen, tolerant. Ein bisschen barock, ein bisschen schrill. Und sehr liebenswert.Aber, wir schweifen ab. Es gibt nämlich auch in Gmünd vereinzelt ein paar Sparfüchse. Zum Beispiel im Presseamt. Das gibt die zehnseitige Haushaltsrede des OB – beidseitig bedruckt (vorbildlich!) – nämlich nur digital heraus. Erläutert wird das dann mit einem Hinweis auf das papierlose Büro. Die Pressevertreter können sich also im unendlichen digitalen Raum Notizen machen. Zum Beispiel auf ihrem Tablet. Oder sie drucken sich die Rede halt zu Hause aus. Für den Fall, dass sie was Interessantes zum Unterstreichen finden oder auch nur ein paar Galgenmännchen hineinmalen wollen. Der Pressevertreter und Autor dieser Zeilen schaut sich im weiten Rund des Saales um. Auf jedem Tisch liegt ein Exemplar des Doppelhaushalts 2022/​2023. Insgesamt 814 Seiten Papier. Allen 52 Stadträt*innen ein eigener Wälzer. Kein Tolstoi, aber Zahlen über Zahlen. Wie Sand am Meer. Am Ende fällt es einem auf und Gmünd fängt doch noch mit dem Sparen an … (Bernie Gunther)

