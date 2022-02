Temo-​Markt in Gmünd: Second-​Hand-​Laden mit besonderem Auftrag

Bedingt dadurch, dass der Temo-​Markt seit November geschlossen ist, sind hier und da noch einige Weihnachtsartikel zu sehen. Foto: astavi

An den Beginn des Gmünder Temo-​Marktes erinnert heute nur noch der Name. Teile montieren – das war einmal in der Hofstatt 3 in Gmünd. Im Laufe der Jahre ist im Erdgeschoss ein Second-​Hand-​Laden entstanden, der genaugenommen aber viel mehr ist als nur das.

Wie der Temo-​Markt, wie man ihn heute kennt, entstanden ist und weshalb nun eine neue ehrenamtliche Leitung gesucht wird, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Der Temo-​Markt steht unter dem Dach des Vereins für seelische Gesundheit im Ostalbkreis, den es seit den 80er-​Jahren gibt. Eine Zeit, in der Angebote für psychisch kranke Menschen noch rar waren.„Hierher konnten sie kommen mit ihren Sorgen und Nöten“, so Anke Strobel. Sie hat den Temo-​Markt seit 2018 ehrenamtlich geleitet und weiß um den Wert des kleinen Ladens für jene Menschen, denen es oft schwer fällt, ihrem Leben wieder eine Struktur zu geben.

