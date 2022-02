TSB Gmünd: Kantersieg in Weilstetten

Foto: Schoch

Der TSB Gmünd stürmt zum siebten Ausswärtssieg in der Handball-​Oberliga und ist nur noch zwei Zähler hinter einem Aufstiegsplatz. Am Samstag gab es einen 39:28-Kantersieg beim TV Weilstetten.

Sonntag, 13. Februar 2022

Alex Vogt

Der TSB entwickelt sich immer mehr zu einer Macht in fremden Hallen und gleichzeitig zu einem Spitzenteam in der Oberliga. Zum wiederholten Male überzeugten die Jets am Samstagabend, obwohl die eigene Bank erneut äußerst spärlich besetzt war. Nachdem Wolfgang Bächle (positiver Corona-​Test) ausfiel, reiste man nur mit einem 13-​Mann-​Kader auf die Zollernalb. Tormann Sebastian Fabian (Adduktorenprobleme) und Aaron Fröhlich (Achillessehne) mussten ebenso zuschauen.





„Absolut begeistert“, zeigte sich der Sportliche Leiter Jürgen Rilli und meinte damit nicht nur die Höhe des Resultats: „Unsere junge Rasselbande hat uns wieder einmal großen Spaß bereitet und richtig schönen Handball gespielt. Alle sind zum Einsatz gekommen und haben ihren Teil beigetragen.“





