30-​jähriger in der Schmiedgasse krankenhausreif geschlagen

Symbol-​Foto: gbr

Drei junge Männer wurden am frühen Sonntagmorgen in der Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd von einer Gruppe angegriffen und verletzt. Die Schläger hatten sich offenbar darüber geärgert, dass sie am Zebrastreifen wegen eines langsam querenden Fußgängers warten mussten.

Montag, 14. Februar 2022

Gerold Bauer

42 Sekunden Lesedauer



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen schildert den Vorfall so: Ein 30-​Jähriger überquerte eigenen Angaben zufolge kurz vor 5 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Vorderen Schmiedgasse, weshalb ein heranfahrender Pkw wohl anhalten musste. Aus dem Fahrzeug stiegen mehrere Personen aus und begannen mit dem 30-​Jährigen und seinen beiden 22 und 23 Jahre alten Freunden einen Streit, in dessen Verlauf die Unbekannten auf die drei jungen Männer einschlugen. Alle drei erlitten durch die Schläge Verletzungen; der 30-​Jährige war zeitweise bewusstlos und kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Angreifer flüchteten zu Fuß, nur einer fuhr mit dem Pkw davon. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung in der Paradiesstraße angetroffen; es saß lediglich eine Person im Pkw.





Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an 07171/​3580.



170 Wörter

