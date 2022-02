Gewalt verhindern — aber wie?

Archiv-​Foto: gbr

In eine gewalttätige Situation zu geraten – das wünscht man niemandem. Umso wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass solche Situationen gar nicht entstehen. Prävention setzt darum schon im Kindergarten an, nach dem Motto: Je früher, desto besser.

Montag, 14. Februar 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



„Ich beobachte in den letzten zwei Jahren einen Anstieg an Verunsicherung und Aggressivität, sogar schon bei Grundschülern“, berichtet Andreas Schumschal, Sachbearbeiter der Koordinationsstelle für Prävention im Ostalbkreis. Daher sei es wichtig, so früh wie möglich an die Kinder heranzugehen. Denn je länger man warte, desto schwerer werde es, aus Gewaltspiralen zu entkommen — sowohl für Opfer, als auch für Täter.



Christiane Reiser, Beraterin bei Frauen helfen Frauen e.V. in Schwäbisch Gmünd, setzt mit ihren Präventionsprogrammen ebenfalls früh an, in Kindergarten und Grundschule. Zu ihr können Frauen und Mädchen kommen, die sich in Notsituationen befinden, egal wie diese aussehen mag. „Hier darf jeder herkommen“, betont sie.

Schumschal und Reiser sind sich einig, dass regelmäßige Prävention in Schulen einer der Schlüssel zu weniger Gewalt seien, auch weil sich das dort Gelernte ins Erwachsenenalter übertrage.

Mit akuter Gewaltprävention kennt sich Christian Lesan aus, er ist seit 30 Jahren Leiter eines Sicherheitsdienstes. Auch Lesan setzt vornehmlich auf Deeskalation, wenn es in Clubs und Diskos zu Übergriffen kommt. Er sei für jeden da, der Schutz suche, so Lesan: „Wenn die Leute dann gleich zu mir kommen, kann ich verhindern, dass Gewalt überhaupt entsteht.“







Wie Prävention an Grundschulen funktioniert und warum Medienkonsum bei Gewalt eine wichtige Rolle spielt, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung, auch erhältlich am iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



177 Aufrufe

256 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen