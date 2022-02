Konzert in Gmünd: „Absolutely Sweet Marie“ im a.l.s.o.-Kulturcafé

Foto: Thomas Schäfer

Das ungewöhnliche Jazzquartett „Absolutely Sweet Marie“ überzeugte bei seinem Auftritt im a.l.s.o.-Kulturcafé in Schwäbisch Gmünd und bescherte den Besuchern einen tollen Abend.

Montag, 14. Februar 2022

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



„Absolutely Sweet Marie“, gegründet 2012 von Alexander Beierbach, Tenorsaxophon, in Berlin, musiziert und „forscht“ auf den Spuren der lebenden Singer-​Songwriter-​Legende Bob Dylan und verarbeitet in ihren Kompositionen viele Elemente und Klangfarben seiner divergenten Ansätze wie Folk, Country, Blues und Gospel.Ebenso beschwört die Band in ihren Stücken kammermusikalische Momente oder präsentiert zudem kurze Anklänge von Marsch und Swing und leistet so, genau mit diesem bunten Crossover, eine Transformation in eine völlig eigene Jazzmusik —

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



75 Aufrufe

113 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen