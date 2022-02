Rosen, Pralinen und Liebessegen: die Bilanz des Valentinstags

Foto: gbr

Seit vielen hundert Jahren ist der 14. Februar der Tag der Liebe – und heutzutage der geschäftigste Tag für Blumenhändler. Neben den Geschenken spielt aber auch der kirchliche Aspekt eine große Rolle. Daher fand in Schwäbisch Gmünd auch dieses Jahr wieder der ökumenische Liebessegen statt, zu den nicht nur Paare kommen dürfen.

Montag, 14. Februar 2022

Sarah Fleischer

49 Sekunden Lesedauer



Der Andrang in den Blumenläden war groß, wie jedes Jahr an Valentinstag: „Es ist der geschäftigste Tag im Jahr“, so Thomas Leinmüller vom Blumenkörble in Bettringen. Nach wie vor sei der Klassiker die rote Rose, weiß Renate Weber, Inhaberin des Blütenreich in Heubach. „Wir haben aber auch spezielle Angebote, zum Beispiel herzförmige Gestecke oder XXL-​Rosen. Das kommt auch gut an.“



In der Confiserie Hussel verzeichnet man seit Beginn der Pandemie rückläufige Kundenzahlen, dennoch sei am Valentinstag mehr los als sonst, erzählt Corinna Schaarschmedt: „Schokolade ist nach wie vor ein beliebtes Geschenk.“

Auch für Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker ist der 14. Februar ein wichtiger Tag. Beim traditionellen ökumenischen Liebessegen teilen die beiden Kirchenvertreter den Segen Gottes an alle aus, die dies wünschen — auch an Alleinstehende oder gleichgeschlechtliche Paare: „Jeder ist willkommen“, betonen beide.





Mehr zum Liebessegen lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



152 Aufrufe

199 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen