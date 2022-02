SV Hussenhofen: Mattyasovszky verlängert

Der Abteilungsleiter des Fußball-​A-​Ligisten SV Hussenhofen, Christoph Kottmann, hat die Mannschaft vor wenigen Tagen darüber informiert, dass Kristof Mattyasovszky auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer des SV Hussenhofen bleiben wird.

Montag, 14. Februar 2022

Alex Vogt

„Wir sind einfach zu 100 Prozent zufrieden mit der Arbeit, die er bei uns auf und neben dem Sportplatz leistet“, lobt Kottmann in einer Pressemitteilung des Vereins Kristof Mattyasovszky, der mit dieser Verlängerung in Hussenhofen dann in die fünfte Saison gehen wird.Seither hat sich der Fußball in Hussenhofen stetig weiterentwickelt. Das sieht auch der Vorsitzende Johannes Hirsch so: „Es ist wirklich toll zu sehen, wie wir uns von einer Kreisliga-​B-​Truppe zu einer gefestigten A-​Liga-​Mannschaft entwickelt haben.“ Aktuell steht der SV Hussenhofen in der Kreisliga A, Staffel I, auf Tabellenplatz vier.Das Ziel für die Rückrunde und die neue Saison soll sein, eigene junge Spieler weiter in der ersten Mannschaft zu integrieren und zu Stammspielern heranwachsen zu lassen. „Mittelfristig hat das oberste Priorität“, meint Kottmann und verweist dabei auf den aktuell relativ hohen Altersdurchschnitt der Mannschaft. Der SV Hussenhofen bedankt sich jedenfalls für das große Engagement seines Trainers und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

