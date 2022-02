28-​Jähriger schlug mitten in Gmünd auf Polizeibeamte ein

Symbol-​Bild: gbr

Ein jüngerer Mann hatte am Montagabend in der Gmünder Innenstadt seine Emotionen offenbar überhaupt nicht im Griff. Nachdem er mit seiner Ex-​Freundin in einen heftigen Streit geraten war und Zeugen deshalb die Polizei gerufen hatten, legte er sich massiv mit den Ordnungshütern an und wurde schließlich in Handschellen abgeführt.

Dienstag, 15. Februar 2022

Gerold Bauer

47 Sekunden Lesedauer



Aufgrund seines aggressiven Auftretens beabsichtigten die Beamten den Mann festzulegen — wogegen sich dieser laut Polizeibericht massiv wehrte und gezielt mit beiden Händen gegen die Beamten schlug. Der 28-​Jährige sei letztendlich überwältigt und mit Handschellen fixiert worden, obwohl er sich weiterhin massiv dagegen gewehrt habe.

Am Montagabend wurden Polizeibeamte laut Presseportal des Polizeipräsidiums Aalen bei einem Einsatz von einem 28-​jährigen angegriffen. Gegen 19.30 Uhr eskalierte in einem Lokal in der Pfeifergasse ein Streit zwischen dem 28-​Jährigen und seiner Ex-​Freundin, woraufhin Zeugen die Polizei riefen. Anschließend habe sich der Mann von dem Lokal entfernt, sei jedoch von der hinzugerufenen Streifenbesatzung auf der Straße entdeckt und angehalten worden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1307 Aufrufe

190 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen