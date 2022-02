Demenzkranken helfen, mitten im Leben zu bleiben — Gmünd ist dabei

Grafik: Impulskampagne Demenz

Die „Impulskampagne Demenz“ startet in Baden-​Württemberg 120 Kommunen und Mehrgenerationenhäusern und wird vom Land gefördert. Die lokale „Allianz für Menschen mit Demenz“ in Schwäbisch Gmünd ist dabei.

Dienstag, 15. Februar 2022

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



In unserer Gesellschaft steigt – nicht zuletzt dank der besseren medizinischen Versorgung – die durchschnittliche Lebenswerwartung. Diese an sich sehr erfreuliche Entwicklung hat aber ihre weniger erfreulichen Begleiterscheinungen: Wenn Menschen ein höheres Alter erreichen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Demenz erkranken und eine besonders aufwändige Betreuung benötigen. Angehörige – insbesondere wenn sie noch im Berufsleben stehen – sind in dieser auch emotional schwierigen Situation häufig überlastet.





