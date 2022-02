Ein neues Zehnfamilienhaus im Taubental?

Foto: hs

Das Taubental ist ein sensibles Gebiet. Sensibel sind auch seine Bewohner. Schon regt sich Widerstand gegen ein neues Bauprojekt im Eichenweg. Dabei handelt es sich erst um eine Bauanfrage.

Dienstag, 15. Februar 2022

Alexander Gässler

Welche Bauvoranfragen gibt es aktuell fürs Taubental? Und um wie viele Geschosse geht es? Mit dieser Anfrage in öffentlicher Sitzung hat Johannes Zengerle zuletzt die Verwaltung aufgeschreckt. Zur Antwort hat der SPD-​Stadtrat bekommen, dass er wohl auf ein ganz bestimmtes Vorhaben hinaus wolle. Und dass alles noch geprüft werde.





Was im Taubental geplant ist und wie die Stadt das Projekt bewertet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



