Johannes Großkopf auf Platz zwei

Beim zweiten Durchgang der DJK-​Winterlaufserie in Göppingen hat der deutsche Triathlon-​Meister Julian Großkopf vom LAZ Ludwigsburg mit einem deutlichen Sieg seinem Namensvetter Johannes Großkopf (Sparda-​Team Rechberghausen die Show gestohlen.

Warum Julian Großkopf von einem Kaltstart sprach und was sich Johannes Großkopf für den dritten Durchgang in drei Wochen vornimmt, lesen Sie im Bericht von Rolf Bayha in der Rems-​Zeitung vom 16. Februar.







Das Großkopf-​Duell „Julian gegen Hannes“ ist schnell beendet gewesen. Der 14 Jahre jüngere deutsche Top-​Triathlet vom LAZ Ludwigsburg war eine Klasse für sich und lief trotz eines Kaltstarts in einer anderen Liga.Dennoch konnte auch der vierfache Seriengewinner Johannes Großkopf aus Schwäbisch Gmünd beim zweiten Durchgang der Traditions-​Veranstaltung, die bereits zum 33. Mal stattfindet, einen Zahn zulegen und finishte in 33:56 Minuten – eine halbe Minute schneller als beim Auftakt im Januar.

