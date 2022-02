38-​Jährige mit 3,7 Promille im Blut auf der 29 unterwegs

Symbol-​Foto: gbr

Ordentlich „getankt“ hatte eine Autofahrerin — und zwar nicht in Bezug auf das Auto, sondern auf den Alkohol, den sie im Blut hatte. Bei Westhausen wurde sie von der Polizei gestoppt.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Gerold Bauer

So schildert das Polizeipräsidium Aalen den kuriosen Vorfall: Am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, wurde auf der B 29, auf Höhe der Auffahrt zur A7, ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Aufgrund dessen wurde der Pkw angehalten und die 38-​jährige Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

