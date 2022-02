Daniel Mühleisen: „Niemand in der Mannschaft spricht über die Tabelle“

Foto: Enrico Immer

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd schnuppert an den Aufstiegsplätzen – auch dank den starken Leistungen seines Stammkeepers. Völlig tiefenentspannt präsentiert sich Daniel Mühleisen im Interview vor dem Duell mit dem Spitzenreiter aus Baden-​Baden.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Alex Vogt

Im Gespräch mit Nico Schoch gibt der 25-​Jährige einen Einblick in seine Spielvorbereitung und erklärt, weshalb sich der Tabellensechste vor dem Topspiel gegen den Klassenprimus TVS Baden-​Baden am Sonntag, 17 Uhr, in der Gmünder Großsporthalle nicht unter Druck setzen lässt.





Der Rückstand zu einem Aufstiegsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Ist das im Team ab und zu ein Thema?

Nein, absolut gar nicht. Wir sind in einer komfortablen Situation, müssen nicht unbedingt nach unten schauen. Deshalb spricht in der Mannschaft niemand über die Tabelle.





Wie viel Zeit Daniel Mühleisen damit verbringt, sich bei der Videoanalyse die gegnerischen Werfer und ihre Vorlieben einzuprägen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 17. Februar.



















Der Mann mit der Rückennummer Nummer 16 ist der große Rückhalt des TSB Gmünd. Beim überzeugenden 39:28-Auswärtssieg gegen den TV Weilstetten war Daniel Mühleisen einmal mehr der Sieggarant, gleichzeitig erzielte der Torhüter seine Saisontore zwei bis vier.

