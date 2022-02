Immer noch sehr viele Patienten in den Kliniken

Foto: gbr

Die Politik diskutiert umfassende Lockerungen im Frühjahr. Aber wie riskant ist das? Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb, mahnt zur Vorsicht. Schon deshalb, weil sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstecken können.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Alexander Gässler

25 Sekunden Lesedauer



Das Gesundheitssystem ist nicht überlastet. Das sagen inzwischen viele Politiker und übertreffen sich mit Forderungen nach Lockerungen. Sind Lockerungen auf der Ostalb gerechtfertigt? „Wir alle sind nach zwei Jahren Pandemie coronamüde und sehnen uns nach Lockerungen beziehungsweise nach unserem alten, normalen Leben“, sagt Klinikchef Ulrich Solzbach.



Wie er die Lage auf der Ostalb einschätzt und was er sich vom neuen Impfstoff Novavax erhofft, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

