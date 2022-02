Landkreis will die Verkehrswende jetzt konkret fördern

Das Radverkehrskonzept des Kreises wird fortgeschrieben. Der Umweltausschuss des Kreistags hat die Verwaltung in öffentlicher Sitzung ermächtigt, entsprechende Leistungen zu vergeben.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Alexander Gässler

Begründet wird die Fortschreibung auch mit der Verkehrswende und der gestiegenen Bedeutung des Radverkehrs. Das Fahrrad werde zu einem ernstzunehmenden Verkehrsmittel für den Alltag und damit ein elementarer Teil der Verkehrswende und des Klimaschutzes.





Wie der Kreis die Verkehrswende fördern will und welche neuen Entwicklungen dabei berücksichtigt werden sollen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung



