Nach „Spaziergang“: Polizeibeamte in Aalen verletzt

Symbolfoto: Archiv

Der „Montagsspaziergang“ in Schwäbisch Gmünd ist abgesehen von einer Beleidigung ruhig verlaufen. Anders in Aalen. In einem Café am Alten Kirchplatz wurden Polizisten angegriffen. Dort treffen sich offensichtlich regelmäßig Mitglieder der Partei Die Basis.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Alexander Gässler

Rund 600 „Spaziergänger“ sind am Montagabend durch die Gmünder Innenstadt gezogen. Ein Teil hat wieder „Die Gedanken sind frei“ und das Deutschlandlied angestimmt. Wie Polizeisprecher Holger Bienert sagt, wurde ein Beamter beleidigt. Sonst verlief der „Spaziergang“ in Gmünd friedlich. Wie in Ellwangen, wo etwa 200 Menschen auf die Straße gegangen waren.Auch beim Aalener „Spaziergang“ mit rund 450 Teilnehmern ist es ruhig geblieben. Als die Polizei im Anschluss auf richterliche Anordnung ein Café am Alten Kirchplatz kontrolliert hat, wurden aber mehrere Beamte verletzt.

