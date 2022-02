Second-​Hand-​Läden in Gmünd: Nachhaltig einkaufen liegt im Trend

Es muss nicht immer etwas Neues sein – diese Erkenntnis und das Bewusstsein der Menschen für Nachhaltigkeit macht sich immer mehr auch bei den Second-​Hand-​Läden bemerkbar. Auffallend ist die zunehmende Anzahl an jüngeren Kunden.

Jahrelang habe man versucht, jüngere Kunden zu gewinnen, die Resonanz sei aber gering gewesen, so Gisela Vogt-​Ziegler vom DRK-​Second-​Hand-​Markt in der Gmünder Kornhausstraße. Seit zwei, drei Jahren beobachtet sie Gegenteiliges – immer mehr schätzen auch Jüngere den Wert von Second-​Hand-​Bekleidung. Die Frage, was konsumiert wird, stelle sich jüngeren Menschen nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch im Textilbereich.







Biologisch hergestellte Kleidung sei eine Möglichkeit, die günstige Alternative sei die Vermeidung von Müllbergen und damit der Einkauf im Second-​Hand-​Laden — die RZ berichtet in der Mittwochausgabe.











