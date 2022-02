Unverbindliche Grundschulempfehlung: Kein Ansturm auf Gymnasien

Für viele Familien stellt sich dieser Tage die Frage: Werkreal– oder Realschule? Gymnasium? Seit vor zehn Jahren die verpflichtende Grundschulempfehlung wegfiel, liegt diese Entscheidung bei den Eltern. Der befürchtete Sturm auf Gymnasien blieb dabei aber aus.

Mittwoch, 16. Februar 2022

2012 hatte die rot-​grüne Landesregierung in Baden-​Württemberg die bindende Grundschulempfehlung abgeschafft. Seitdem liegt die Entscheidung darüber, welche weiterführende Schulform ihr Kind besucht, ganz bei den Eltern. Lediglich zu Anmeldung an der weiterführenden Schule muss die schriftliche Grundschulempfehlung vorgelegt werden. „So können wir bei abweichender Empfehlung Beratung anbieten und gegebenenfalls auch die Grundschule zu Rate ziehen“, sagt Veit Botsch. Der Schulleiter des Hans-​Baldung-​Gymnasiums sieht vor allem Vorteile in der Abschaffung der verpflichtenden Grundschulempfehlung. Nur selten gebe es Schüler, die mit einer abweichenden Empfehlung kämen und es wirklich nicht schafften, im Unterricht mitzuhalten, erzählt er. Bärbel Schlienz, Schulleiterin der Grundschule Hardt zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Das hat den Druck aus dem letzten Schuljahr genommen, für Kinder, Eltern und Lehrer gleichermaßen.“

Er halte die Diskussion um die Grundschulempfehlung daher für „nicht zielführend und nicht gewinnbringend“, betont Jörg Hofrichter, Leiter des Staatlichen Schulamtes Göppingen. Der Wegfall der bindenden Grundschulempfehlung habe weder auf die Quote der Sitzenbleiber noch auf die der Wechsel an eine niedrigere Schulform eine Auswirkung gehabt. Eine Wiedereinführung würde dementsprechend ebenfalls keine Veränderungen bewirken.





An welcher Schulform sich die Anmeldezahlen verändert haben und was die Schulleiter noch über die freiwillige Grundschulempfehlung denken, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung



