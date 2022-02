Wie sieht die Gmünder Innenstadtförderung auf digitalem Terrain aus?

Weil die Stadt Schwäbisch Gmünd gute Chancen hat, Fördermittel aus einem Bundesprogramm mit dem Titel „Zukunftsfähige Innenstädte“ zu ergattern, wird schon jetzt recht detailliert geplant, wie örtliche Geschäftsleute und Gastronomen von zwei Fachleuten sowie von künstlicher Intelligenz profitieren können.

Mittwoch, 16. Februar 2022

Gerold Bauer

Markus Herrmann in seiner Eigenschaft als Chef der städtischen Touristik– und Marketing GmbH einerseits und als Leiter des Amts für Medien und Kommunikation andererseits gab im Verwaltungsausschuss/​Eigenbetetriebsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch Einblicke, warum es sich sowohl für die Stadt als auch für die dort agierenden Geschäftsleute lohnt, die digitalen Möglichkeiten besser auszuschöpfen. Ein emotional ansprechend gestaltete und computeranimiertes Einhorn soll als digitaler Ansprechpartner künftig alle Fragen zu den Angeboten in Schwäbisch Gmünd beantworten.





