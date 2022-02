Der milliardenschwere Himmelsspäher

Foto: ESA/​JM Guillon

Das James-​Webb-​Teleskop soll bahnbrechende Erkenntnisse über die Frühphase des Universums liefern. Auch mithilfe von Forschern aus Heidelberg.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Thorsten Vaas

Astronomen auf der ganzen Welt fiebern dem Moment entgegen, an dem das James-​Webb-​Teleskop seine Arbeit aufnimmt: Das teuerste Teleskop in der Geschichte der Menschheit soll Erkenntnisse darüber liefern, wo Leben auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems existieren könnte. An Bord ist auch Technik aus Baden-​Württemberg.Das James-​Webb-​Weltraumteleskop ist von der amerikanischen, der europäischen und der kanadischen Weltraumbehörde gemeinsam gebaut worden. Nach jahrzehntelanger Planung startete das Hightech-​Gerät Ende des Vorjahres an Bord einer Ariane-​Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou. Inzwischen ist das Teleskop in seinem Zielorbit angekommen: rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

