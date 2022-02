Sturm am Wochenende: Warnung für Ostalbkreis

Für das Wochenende sind weitere Orkanböen angekündigt. Das Land spricht deshalb eine Warnung aus: Wenn möglich, sollte mna zuhause bleiben.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Sarah Fleischer

Ylenia und Zeynep heißen die Verantwortlichen für das Sturmwetter zum Ende dieser Woche. Grund für die Orkanböen seien extreme Temperaturunterschiede über dem Nordatlantik, wie der Deutsche Wetterdienst erläutert. Diese würden durch Luftmassenbewegungen, also Wind, ausgeglichen. Dabei gilt: Je größer der Unterschied, desto stärker der Wind. So bilden sich die beiden eingangs erwähnten Orkantiefs. In der vergangenen Nacht zog bereits Ylenia über Deutschland und richtete besonders im Nordosten mit Böen bis zu 120 km/​h Schäden an. Auch am Freitag und übers Wochenende müsse durch Zeynep mit Orkanböen gerechnet werden. Das Land sprach darum eine Warnung aus: Aufenthalte im Freien sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Das gelte auch für den Ostalbkreis, sagt Pressesprecherin Susanne Dietterle. „Besonders in Wäldern besteht durch herabfallende Äste und Totholz Gefahr.“

