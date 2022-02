Sturm schlägt zu: Entwurzelte Bäume und beschädigte Hausdächer

Fotos: hs

Auch in Schwäbisch Gmünd und in weiteren Teilen des Ostalbkreises hinterlässt das Orkantief seine Spuren. Im Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof hat am Donnerstagmorgen eine umstürzende Tanne eine Stromleitung auf die Straße gerissen und die Dächer zweier Gebäude beschädigt.