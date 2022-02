Umweltzone in Schwäbisch Gmünd auf dem Prüfstand

Foto: gbr

In einigen Städten hat sich die Luftqualität in den vergangenen Jahren verbessert. Das Regierungspräsidium prüft nun, ob es dort noch grüne Umweltzonen braucht. Auch die Stadt Gmünd steht dabei auf der Liste.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer







Welche konkreten Auswirkungen sich aus dieser Erkenntnis ergeben, steht am 18. Februar in der Rems-​Zeitung!



Seit 2018 wird der Grenzwert für Feinstaub landesweit eingehalten. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wurde 2021 nur noch in Ludwigsburg an einem 200 Meter langen Streckenabschnitt überschritten. Damit steht für Verkehrsminister Winfried Hermann fest: „Dank der Auflagen und Maßnahmen in grünen Umweltzonen ist die Luft dort deutlich besser geworden.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



349 Aufrufe

97 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen