Und wieder wirbeln gelbe Säcke durch die Stadt

Foto: privat

Gefühlt kommt Sturm immer dann auf, wenn die Gmünder gerade den gelben Sack rausgestellt haben. So wie in der Nacht zum Donnerstag. Viele wünschen sich deshalb die gelbe Tonne.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Alexander Gässler

Das Orkantief kam wie bestellt. Am Mittwochabend lagen die gelben Säcke draußen. In der Nacht fegte der Wind durch die Straßen. Und am Morgen rollten und flogen die gelben Säcke in der ganzen Innenstadt umher. „Wir wären extrem dankbar, wenn man das Problem lösen würde, vor allem für die Innenstadt“, sagt Rathaussprecher Markus Herrmann.











