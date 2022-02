Wie geht’s weiter in den Schmiedgassen?

Nach Strandfeeling im Sommer und weihnachtlicher Dekoration mit Kutsche und Weihnachtsbäumen stehen nun diese Strandkörbe ein bisschen einsam und verlassen inmitten des Fernsehplatzes. Doch das soll nicht so bleiben: Es gibt erste Ideen für diesen und andere Bereiche. Foto: nb

Vom Strandfeeling ist in den Schmiedgassen nicht viel übriggeblieben. Doch spätestens zum Frühjahr sollen neue und alte Konzepte hier wieder einen ganz besonderen Charme versprühen. Aber nicht allein auf dieses Quartier möchte die Stadt den Fokus richten.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer







Wo in den Schmiedgassen noch nachgebessert wird und worüber noch immer diskutiert wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Der Strand hat gelitten, so wie alle Strände auf der Welt in den Wintermonaten leiden“, spricht Gmünds Pressesprecher Markus Herrmann aus, was aktuell viele denken, die den Fernsehplatz zwischen den beiden Schmiedgassen passieren. Doch was den Schmiedgassen-​Strand von anderen Stränden auf der Welt unterscheidet: Von alleine wird er sich nicht erholen. Abermals sind Ideen gefragt. Vielleicht wieder Streetart? Eine Frage, die Herrmann aktuell noch nicht mit Ja beantworten kann. „Es kommt was, aber was kommt, ist noch nicht eindeutig entschieden“, erklärt er. Sicher ist hingegen, dass auch im kommenden Sommer große, bepflanzte Blumenkübel für ein wenig Grün in den Schmiedgassen sorgen werden. Und auch die Außenbewirtschaftung soll mit Einzug der wärmeren Jahreszeit wieder zum Verweilen einladen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

174 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen