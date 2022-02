30 Jahre Bistro Café am Turm

Foto: esc

Nicht nur Siegfried und Irene Bürger fragen sich „Wo ist die Zeit geblieben“. Viele ihrer Stammgäste dürften sich dieselbe Frage stellen, wenn sie jetzt feststellen, dass sie schon 30 Jahre lang im Bistro unterm Gmünder Fünfknopfturm bewirtet werden.

Freitag, 18. Februar 2022

Edda Eschelbach

32 Sekunden Lesedauer



Das Jubiläum des Bistro Café am Turm will das Inhaberehepaar gemeinsam mit den Gästen feiern und gleichzeitig einmal mehr unter Beweis stellen: „Wir können mehr als Leberkäsbriegel“. Vom 25. bis 27. Februar können sich die Gäste deshalb bei einem mehrgängigen Menü von den Kochkünsten von Irene Bürger verwöhnen lassen. Allerdings nur nach Voranmeldung.



Das Menü, die 30-​jährige Geschichte und was das Ehepaar Bürger im Bistro Café am Turm zu bieten hat, ist in der Sonderveröffentichung zum Jubiläum in der Rems-​Zeitung am 18. Februar nachzulesen — und online im iKiosk