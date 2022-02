Mindestleerungen sind für viele GOA-​Kunden ein Ärgernis

Foto: Ulrich Mende

Trägt das Ostalb-​Müllsystem zur Müllvermeidung bei? Oder ist das Gegenteil der Fall? Der Artikel „Restmüll einmal rausgestellt, viermal bezahlt“ vom vergangenen Freitag hat Wellen geschlagen. Zahlreiche Leserinnen und Leser berichten von ähnlichen Erfahrungen.

Freitag, 18. Februar 2022

Alexander Gässler

Eine Rentnerin findete es „im höchsten Maße ungerecht“, dass die Jahres– und Leerungsgebühren für die 30-​Liter-​Säcke und die 60-​Liter-​Tonne mit rund 118 Euro fast identisch sind. „Die Begründung der GOA, dass Haushalte mit mehreren Mitgliedern die 30-​Liter-​Säcke wählen, obwohl die für Einzelpersonen eingeführt wurden, ist in meinen Augen eine Ausrede.“





Ein anderes Argument der GOA und des Landkreises für Mindestleerungen und die Beschränkung der 30-​Liter-​Säcke auf Einpersonenhaushalte ist die zunehmende Vermüllung der Landschaft. Ein aktuelles Foto dazu hat Leser Ulrich Mende oberhalb des Sachsenhofes auf Höhe des Abzweigs der alten B29 nach Radelstetten gemacht. Über diesen Waldfrevel ist er „nicht nur zornig sondern auch traurig“.





Was die Leserinnen und Leser am Müllsystem der Ostalb kritisieren, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.





So hat sich ein Gmünder Familienvater über den jüngsten Abfallgebührenbescheid der GOA geärgert.



