Müllgebühren: Der regionale Preisvergleich

Was die Menschen in den Landkreisen Ostalb, Rems-​Murr, Göppingen, Heidenheim und Schwäbisch Hall zahlen müssen. Nur in einem Fall geht es nach Gewicht.

Freitag, 18. Februar 2022

Sarah Fleischer

Die Mülltrennung in Deutschland ist nicht immer ganz einfach, besonders für Zugezogene aus dem Ausland. Zusätzlich regelt jeder Landkreis seine Müllgebühren anders: Mal ist die Grundgebühr abhängig von der Personenzahl im Haushalt, wie im Rems-​Murr-​Kreis, Schwäbisch Hall, Göppingen und Heidenheim. Einzig im Ostalbkreis liegt die jährliche Grundgebühr immer bei 107,21 Euro. Hinzu kommen Leerungsgebühren, auch hier gibt es Unterschiede.

Zudem fordern manche Landkreise Mindestleerungen: In Göppingen sind es zehn, im Ostalbkreis vier und der Rems-​Murr-​Kreis verzichtet darauf. „Die Mindestleerung wurde so festgelegt, um die Verlagerung von Abfällen in andere Erfassungssysteme oder in die freie Landschaft zu reduzieren“, erläutert Dirk Kurzschenkel, Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs in Göppingen.

Gänzlich anders funktioniert das System in Heidenheim — ohne Mindestleerungen und Leerungsgebühren.







Wie genau man in Heidenheim den Müll abrechnet, und was eigentlich genau in die Restmülltonne gehört, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







