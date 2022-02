Normannia Gmünd: Jermain Ibrahim verlängert

Der Sportliche Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, hat den nächsten Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins unter Dach und Fach gebracht. Mit Jermain Ibrahim verlängert ein weiterer Spieler bei der Normannia.

Freitag, 18. Februar 2022

Alex Vogt

Der 22-​jährige Offensivspieler musste zuletzt im Normannia-​Angriff in die Bresche springen, da sowohl Alexander Aschauer als auch Felix Bauer Trainer Zlatko Blaskic nicht zur Verfügung standen. Nun ist laut einer Pressemitteilung des Vereins klar: Ibrahim, der üblicherweise auf der Außenbahn eingesetzt wird, bleibt mindestens zwei weitere Spielzeiten bei der Normannia.

Er spielte zunächst als Jugendlicher bis 2013 beim SV Elchingen und wechselte dann zum 1. FC Heidenheim, mit dem er in der U 17 in die Bundesliga aufstieg und auch in der U 19 in der A-​Junioren-​Bundesliga spielte. Als aktiver Spieler wechselte er zum TSV Essingen, ehe es ihn nach zwei Jahren weiter remsabwärts zog und er beim 1. FC Normannia heimisch wurde.

In der laufenden Saison stand Jermain Ibrahim in allen 19 Punktspielen auf dem Platz und erzielte als zweitbester FCN-​Torschütze sechs Tore. Stephan Fichter: „Ich freue mich, dass wir mit Jermain einen jungen, entwicklungsfähigen Offensivspieler behalten können, der alle Positionen im Offensivbereich besetzen kann.“



Zu zwei weiteren Jahren im Trikot der Normannia sagt Ibrahim: „Es hat mich sehr gefreut, dass der Verein auf mich zugekommen ist und mit mir verlängern wollte. Ich bin sehr froh, wie alles bei der Normannia läuft. Das Trainerteam, die Betreuer und die Mannschaft harmonieren sehr gut miteinander. Ich habe keinen Grund gesehen für einen Tapetenwechsel.“





