Orkan Ylenia hält Feuerwehr auf Trab

Foto: hs

Im Stadtteil Rehnenhof ist am Donnerstagmorgen eine Tanne umgeknickt und in die Stromleitung gestürzt. Zwei Hausdächer wurden beschädigt. In der Schlapplachhalde hatten Anwohner am Nachmittag Riesenglück.

Freitag, 18. Februar 2022

Alexander Gässler

Das Orkantief Ylenia ist mit seinen Ausläufern am Donnerstag auch durch den Ostalb– und den Rems-​Murr-​Kreis gefegt. Die Schäden halten sich im Vergleich zu denen in der Mitte und im Norden Deutschlands in Grenzen, dennoch waren viele Feuerwehren in der Region im Einsatz.







