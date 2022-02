Schräge Guggen-​Töne und der Narrenbaum vor dem Rathaus in Gmünd

Foto: gbr

Weil Aalen vor fast 40 Jahren kein Interesse zeigte, wurde Schwäbisch Gmünd zu einer Metropole der Schrägtonmusik. Der Gmünder Altersgenossenverein 1955 führte die Tradition des Narrenbaums mit Kinderumzug ein.

Freitag, 18. Februar 2022

Gerold Bauer

Auch in diesem Jahr hat Corona dem Fasching einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie weh das tut ist ein Zeichen dafür, dass diese Inkarnation der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit längst zum festen Bestandteil der Fasnet in Gmünd geworden ist. So bleibt einem nur der Traum, etwa vom Internationalen Guggenmusiktreffen Schwäbisch Gmünd, das an diesem Wochenende stattgefunden hätte und vom Aufstellen des Narrenbaums vor dem Rathaus!





Was es mit diesen beiden Traditionen in Gmünd auf sich hat, erklärte die RZ-​Serie über die fünfte Jahreszeit am Samstag, 19. Februar!



