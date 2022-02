Eule aus Schwäbisch Gmünd will an den Rand des Weltraums

Hoch hinaus will die Gmünder Wissenswerkstatt in Kooperation mit dem Hans-​Baldung-​Gymnasium: Ein Stratosphärenballon soll eine Eulen-​Figur inklusive eines GPS-​Trackers und einer Kamera in 40 Kilometer Höhe an den Rand des Weltraums tragen. Schüler aus der Friedensschule basteln dort Teleskope — und Zeiss fördert die Eule mit 30 000 Euro.

Samstag, 19. Februar 2022

Gerold Bauer

Es geht in der Gmünder Wissenswerkstatt Eule darum, junge Menschen für angewandte Naturwissenschaften und für die Technik zu begeistern. Dies geschieht vor allem durch eine experimentell-​handwerkliche Herangehensweise. Wenn Schülerinnen und Schüler selbst etwas bauen, lernen sie spielerisch und nebenbei auch die theoretischen und technischen Grundlagen.





