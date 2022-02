Normannia Gmünd: 0:2 gegen Calcio

Im ersten Spiel nach der Winterpause ist der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd leer ausgegangen. Daheim gegen Calcio Leinfelden-​Echterdingen kassierte die Mannschaft von Zlatko Blaskic eine bittere 0:2 (0:0)-Niederlage.

Samstag, 19. Februar 2022

Alex Vogt

Entschlossener aus der Kabine kamen dann die clever agierenden Gäste, die in der 53. Minute durch Josip Biljeskovic nach einer Hereingabe von rechts in Führung gingen. Danach rannten die Normannen unentwegt an, ließen aber ohne die beiden ausgefallenen Stürmer Alexander Aschauer und Felix Bauer die nötige Durchschlagskraft vermissen. Die beste Ausgleichschance vergab Jermain Ibrahim nach 65 Minuten aus kurzer Distanz. Per Kontertor machte dann Daniele Cardinale in der 90. Minute vollends alles klar.





Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. Februar.



Zuversichtlich sind die Normannen nach vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage in den sechs Testspielen während der Wintervorbereitung in die Rückrunde gestartet. Doch gegen die defensiv kompakt stehenden Gäste von Calcio Leinfelden-​Echterdingen tat sich die Normannia sehr schwer, Torgefahr auszustrahlen. Aus dem Spiel heraus sollte über die gesamte Spielzeit hinweg keine einzige nennenswerte Chance herausspringen. Brenzlig wurde es einzig und allein nach Standards, doch die Hausherren verpassten bis zur Pause das durchaus mögliche 1:0 nach einem ruhenden Ball.

