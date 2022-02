Samstagsreportage: Rettung für gefährdete Wasserspeier am Gmünder Münster

Münsterarchitekt Paul Waldenmaier hat für die Sicherung der gefährdeten Wasserspeier am Gmünder Wahrzeichen eine neue Methode entwickelt. Das Elf-​Jahres-​Programm für Bewahrung des Schlüsselbauwerks der Baumeisterfamilie Parler kommt planmäßig voran.

Samstag, 19. Februar 2022

Edda Eschelbach

Eine ganz besondere „Dame“ lässt Münsterarchitekt Paul Waldenmaier derzeit gedanklich und handwerklich einfach nicht mehr los. „Gmünder Lauscherin“ nennt er sie. Steinern schwebt die sichtlich Betagte über den Dächern Gmünds und lauscht mit eindeutiger Handhaltung am rechten Ohr und mit neugierigen Augen nicht nur überm Wochenmarkt, sondern mit staunend-​offenem Mund auch noch Richtung Rathaus. Die „Lauscherin“ will offenbar alles frühzeitig wissen, auch wenn’s nur Gerüchte sind. Nach Herzenslust darf dann in Gmünd darüber getratscht und geschimpft werden. War’s vor 500 Jahren in der Stauferstadt genauso wie heute?

