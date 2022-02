Sturm: In Gschwend traf ein Baum ein Auto — Weiterhin Gefahr auf Waldwegen

Für die Menschen im Gmünder Raum verlief der Sturm in der Nacht zum Samstag relativ glimpflich. Für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren war es jedoch eine unruhige Nacht, denn es gab im Ostalbkreis, im Rems-​Murr-​Kreis und im Raum Schwäbisch Hall zahlreiche witterungsbedingte Einsätze — meistens wegen umgestürzter Bäume. Und die Gefahr ist auf Waldwegen ist wegen gelockerter Bäume noch nicht vorbei! Die gute Nachricht: Verletzt wurde bisher niemand.

Samstag, 19. Februar 2022

Gerold Bauer

Am Freitagabend und in der Nacht rückten Feuerwehr und Polizei im Ostalbkreis zu insgesamt 14 witterungsbedingten Einsätzen aus. Das Polizeipräsidium Aalen teilt in einer Zusammenfassung der Ereignisse mit, dass meistens umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden mussten. In Gschwend stürzte ein Baum auf einen fahrenden Pkw, der Fahrer hatte aber Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Ein Zelt wurde durch die Feuerwehr gesichert. Ein Pkw in Aalen wurde durch einen verwehten Mülleimer beschädigt und in Schwäbisch Gmünd ein Anhänger umgeworfen.



Auch im Rems-​Murr-​Kreis hatten Feuerwehr und Polizei viel zu tun. Es gab dort 46 witterungsbedingte Einsätze. Zumeist mussten umgestürzte Bäume entfernt werden. Durch umherfliegende Mülltonnen, Verkehrszeichen und eine Dixi-​Toilette wurden ebenfalls Einsätze ausgelöst und zum Teil Schäden verursacht.

Im Raum Schwäbisch Hall/​Hohenlohe gabe es insgesamt zehn witterungsbedingte Einsätzen. Auch dort lagen in der Regel umgefallene Bäume auf der Straße, und zwei Dixi-​Toiletten wurden auf Fahrbahnen geweht. Ein geparkter Pkw wurde durch einen umgefallenen Baustellenzaun beschädigt.

In diesem Zusammenhang gilt aber wie immer nach solchen Ereignissen: Auch wenn der Sturm spürbar nachlässt, ist dies keine Zeichen für ein sofortige Entwarnung. So mancher Baum steht war noch, aber das Wurzelwerk wurde durch den Sturm so gelockert, dass die Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Es können auch nach dem Sturm noch Äste herabfallen, die durch den Sturm abgebrochen wurden aber zunächst in anderen Zweigen hängengeblieben sind.





Es wird mit Sicherheit einige Zeit dauern, bis die Forstämter und die privaten Waldbesitzer die Bestände kontrolliert und Gefahrenstellen beseitigt haben. Spaziergänger, Wanderer oder Jogger sollten also Waldwege am besten in den nächsten Tagen meiden oder zumindest der aufmerksam unterwegs sein!



