Wochenendausgabe: Wer ist die Münsterlauscherin?

Foto: Rolf Steinmann

Kälte, Sturm, Regen und dann wieder sehr milde Temperaturen – die Wetterkapriolen machen vielen Menschen zu schaffen. Einerseits schickt der Frühling bereits seine Vorboten, andererseits will der Winter das Feld noch nicht räumen. Doch wie es auch übers Wochenende sein wird, die Leser der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung können dem gelassen entgegensehen.

Samstag, 19. Februar 2022

Edda Eschelbach

59 Sekunden Lesedauer



Um die Arbeit der Münsterbauhütte dreht sich in dieser Wochenende-​Ausgabe der Rems-​Zeitung die Reportage von Heino Schütte. Ihm hat Münsterarchitekt Paul Waldenmaier die „Münsterlauscherin“ vorgestellt. Was sie mit den Arbeiten am Heilig-​Kreuz-​Münster zu tun hat, wird unter anderem im Rahmen der Samstags-​Reportage berichtet.







Wer übers Wochenende Lust und Laune verspürt, sich zu Fuß auf den Weg zu machen, der bekommt eine wunderbare Anregung im aktuellen Ausflugstipp. Denn hier wird der Albschäferweg beschrieben. Die beschaulichen wie lehrreichen Touren auf den Spuren der Albschäfer können in ein– oder mehrtägigen Etappen angegangen werden.







Beschaulich und spannend geht es auch im Schauort zu. Adelstetten, ein Teilort von Alfdorf, hat unter anderem einen sehr rührigen Dorfverein, eine Gaststätte mit einer sehr langen Tradition und einen Campingplatz für Freunde der Freikörperkultur.







Wer nach all dieser Lektüre noch freie Zeit übrig hat, der sollte unbedingt die Berichte aus den Vereinen, die Leserbriefe und die Informationen zu Spendenaktionen lesen. Alternativ oder zusätzlich steht natürlich wieder eine ganze Seite für die Rätselfreunde zur Verfügung.







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.





