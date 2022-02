Barrierefreiheit im Netz: langsame Umstellung

Das Internet gehört für viele zum Alltag, auch für Menschen mit Behinderung. Um ihnen die Nutzung von Websites zu erleichtern, gibt es seit vier Jahren eine Verordnung zur Barrierefreiheit von Websites. Die Umsetzung kostet Zeit — wie man auch in Schwäbisch Gmünd sieht.

Mittwoch, 02. Februar 2022

Sarah Fleischer

Barrierefreiheit ist mehr als nur Rollstuhlrampen: Auch Internetseiten sind oft voller Hindernisse für Menschen mit Behinderung. Die Europäische Union hatte deshalb 2016 eine Verordnung zur Barrierefreiheit von Websites verabschiedet, in Deutschland wird sie seit 2018 umgesetzt.



Dennoch sind auch drei Jahre danach noch viele Websites nicht vollständig umgestellt, etwa die der Pädagogischen Hochschule und die der Stadtverwaltung.



Man befinde sich noch in der Überarbeitung, teilen sowohl Leiter der Hochschulkommunikation Bert von Staden als auch Pressesprecher der Stadt Markus Herrmann mit. Während die Hochschule allerdings damit rechnet, die Umstellung bis zum Spätsommer zu vervollständigen, nennt die Stadt noch kein genaues Datum.





Was Barrierefreiheit für Websites bedeutet und wie eine solche Seite potentiell aussehen könnte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



