Deutscher Wandertag 2022: Deutschland trifft sich im Remstal

Foto: hs

Vom 3. bis zum 7. August sind der Schwäbische Albverein und die Remstal-​Kommunen Gastgeber des 121. Deutschen Wandertages. Der Clou: Mit „Remsi“ können die Besucher kostenlos ins Freibad und beliebig oft mit Bahn und Bus zwischen Aalen und Stuttgart fahren.

Mittwoch, 02. Februar 2022

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer



Bei dieser Qual der Wahl kann’s einem Wander-​, Natur– und Kulturfreund schon in Vorfreude schwindelig werden. Fast 300 Seiten stark ist das druckfrische Programm-​Büchlein für den 121. Deutschen Wandertag, der in diesem Jahr im und rund um das Remstal stattfinden wird. Die vielschichtigen Angebote und Veranstaltungen vermitteln den Eindruck, als würde der Zauber der Remstal-​Gartenschau von 2019 jetzt in 2022 zumindest für eine Woche praller und interkommunaler denn je aufleben: Hunderte Wander– und andere Programm-​Highlights zwischen Ostalb und Neckar sowie beiderseits des Remstals sind geplant.







Was unter dem Motto „Genieße das Wandertal“ alles geboten wird, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



