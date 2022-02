LG Staufen: Viele Bestleistungen im Glaspalast

Foto: LG Staufen

Für viele Leichtathleten der LG Staufen bedeutet das Sindelfinger Hallenmeeting im Glaspalast seit Jahren den Auftakt in die Hallensaison. Zuletzt hatte dieser Wettkampf jedoch im Januar 2020 stattgefunden, weil im vergangenen Jahr die komplette Hallensaison der Pandemie zum Opfer fiel.

Mittwoch, 02. Februar 2022

Alex Vogt

38 Sekunden Lesedauer



In der weiblichen Jugend U 20 glänzte vor allem Nelly Sohn bei ihrem ersten Hallenwettkampf in dieser Altersklasse, obwohl sie eigentlich noch der Jugend U 18 angehört. Über die 60-​Meter-​Distanz stellte sie eine neue persönliche Bestleistung auf und schaffte es damit in einen der Finalläufe. Dort startete sie gemeinsam mit ihrer Vereinskameradin Dorothea Huber, der ebenfalls eine neue Bestleistung gelang.







Mehr über die Bestleistungen und Ergebnisse der LG Staufen in Sindelfingen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3. Februar.



Bei der Rückkehr in den Glaspalast nach zwei Jahren Wettkampfabstinenz durften die Rot-​Weißen bei internationaler Konkurrenz in diesem Jahr wieder ran und konnten mit den erbrachten Leistungen mehr als zufrieden sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



97 Aufrufe

155 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen